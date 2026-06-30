《香港国安法》公布实施6周年 国安号巴士宣传启动为期一个月

为庆祝香港特别行政区成立29周年、《香港国安法》公布实施六周年，五辆外观配合主题的巴士将于2026年7月1日至28日期间走遍全港，而相关巴士路线可合并凑成警务处国家安全处（国安处）举报热线「6 271 7 171」，亦为警务处国安处及国安处举报热线成立六周年增添意义。警务处国安处今日（6月30日）举办「国安号巴士宣传活动」启动礼，正式展开为期约一个月的全港宣传活动。

启动礼于九巴九龙湾车厂举行，由警务处国安处处长江学礼先生及警务处助理处长（国家安全）郭嘉铨先生主持，并邀请早前参与「NStudio 同心‧共创‧护国安」国安推广计划书比赛的得奖学生出席启动礼。

启动仪式后，江学礼处长及郭嘉铨助理处长带领学生参观九巴车厂，深入了解巴士日常运作及各项智能管理系统，包括电动巴士充电及维修、能源管理系统、化学废物分类及回收设施，以及巴士营运办公室及紧急事件处理等。透过实地参观，学生了解到公共交通运输系统在维护国家安全当中担任著举足轻重的角色。

江学礼处长在活动期间强调，市民的日常生活同国家安全息息相关，巴士车厂运用智能科技、能源管理及资源循环等设施，提升公共交通系统的安全及效率，在维护总体国家安全观的「社会安全」和「资源安全」领域当中取得丰硕的成果。

而于巴士全港宣传活动期间，市民只需成功拍摄任何一架主题巴士，并于香港警察Facebook指定贴文上回复，加入主题标签 #国家安全 及 #香港国安法，每天首一百名符合资格的参加者即可获赠精美纪念品。警务处国安处呼吁市民踊跃参与活动，请持续留意香港警察Facebook专页。

