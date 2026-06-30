屯门安定邨37岁女住户堕楼 送院抢救不治
更新时间：16:22 2026-06-30 HKT
发布时间：16:22 2026-06-30 HKT
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屯门安定邨定德楼，今日（6月30日）早上近8时有途人报案，指发现一名女子在上址对开昏迷。救护员赶至，将女子送往屯门医院抢救，可惜最终被证实死亡。警方经初步调查，相信死者为37岁姓马女住户，从上址一单位堕下。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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