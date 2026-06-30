Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角先达两收机舖被骗 卖家声称「新iPhone」惟已改装 警追查拘3男

突发
更新时间：15:54 2026-06-30 HKT
发布时间：15:54 2026-06-30 HKT

旺角警区分别于在6月15日及29日接获两宗报案，指有人于其亚皆老街83号先达广场，向两店舖表示希望变卖多部全新iPhone手机，其后这批手机被发现已遭改装，怀疑有人企图欺诈，遂报警求助。

经调查后，警方分别于6月15日及6月29日，在旺角区拘捕一名30岁非华裔男子及2名43岁和43岁本地男子，涉嫌「企图以欺骗手段取得财产」被捕。

事发于亚皆老街83号先达广场。资料图片
事发于亚皆老街83号先达广场。资料图片

该名30岁非华裔男子已获准保释候查，须于7月中旬向警方报到。另外两名本地男子则仍被扣查。案件由旺角警区刑事调查队跟进。

警方重申，任何人如触犯香港法例第210章《盗窃罪条例》第十七条「以欺骗手段取得财产」罪，最高刑罚为监禁十年。

涉案iPhone手机。警方图片
涉案iPhone手机。警方图片
最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
6小时前
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败 。
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败
足球世界
7小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
19小时前
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
00:53
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
即时娱乐
8小时前
卢海鹏罕见姪仔悲从中来 睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我 豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
影视圈
7小时前
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
生活百科
2026-06-29 15:45 HKT
苦主「取消保单」惨遭呃走50万 骗徒假扮AI客服 逐步套取银行资料
投资理财
5小时前
日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」致歉。oidonhagouda@X
世界杯2026︱日本输波崩溃球迷遭强披巴西国旗 分析：需尊重输家
即时国际
5小时前
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
时事热话
23小时前