旺角先达两收机舖被骗 卖家声称「新iPhone」惟已改装 警追查拘3男

旺角警区分别于在6月15日及29日接获两宗报案，指有人于其亚皆老街83号先达广场，向两店舖表示希望变卖多部全新iPhone手机，其后这批手机被发现已遭改装，怀疑有人企图欺诈，遂报警求助。

经调查后，警方分别于6月15日及6月29日，在旺角区拘捕一名30岁非华裔男子及2名43岁和43岁本地男子，涉嫌「企图以欺骗手段取得财产」被捕。

事发于亚皆老街83号先达广场。资料图片

该名30岁非华裔男子已获准保释候查，须于7月中旬向警方报到。另外两名本地男子则仍被扣查。案件由旺角警区刑事调查队跟进。

警方重申，任何人如触犯香港法例第210章《盗窃罪条例》第十七条「以欺骗手段取得财产」罪，最高刑罚为监禁十年。

涉案iPhone手机。警方图片