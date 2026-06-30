旺角先达两收机舖被骗 卖家声称「新iPhone」惟已改装 警追查拘3男
更新时间：15:54 2026-06-30 HKT
发布时间：15:54 2026-06-30 HKT
发布时间：15:54 2026-06-30 HKT
旺角警区分别于在6月15日及29日接获两宗报案，指有人于其亚皆老街83号先达广场，向两店舖表示希望变卖多部全新iPhone手机，其后这批手机被发现已遭改装，怀疑有人企图欺诈，遂报警求助。
经调查后，警方分别于6月15日及6月29日，在旺角区拘捕一名30岁非华裔男子及2名43岁和43岁本地男子，涉嫌「企图以欺骗手段取得财产」被捕。
该名30岁非华裔男子已获准保释候查，须于7月中旬向警方报到。另外两名本地男子则仍被扣查。案件由旺角警区刑事调查队跟进。
警方重申，任何人如触犯香港法例第210章《盗窃罪条例》第十七条「以欺骗手段取得财产」罪，最高刑罚为监禁十年。
最Hit
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福 老婆颜值爆灯成焦点
19小时前
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
2026-06-29 15:45 HKT