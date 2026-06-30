手机维修店卖杂唛屏幕兼冒牌零件 海关拘7店员 涉违反《商品说明条例》

海关发现市面有部分手机维修店，声称能提供更换相关手机品牌的全新原厂屏幕服务，价钱低于官方维修服务的一半甚至更低，但实际并非原厂货，甚至是冒牌货品。海关同时发现店内有伪造商标的手机零件出售，海关遂于6月26日至29日采取特别执法行动，打击手机维修店的不良营商手法。行动中，海关侦破四宗相关案件，并拘捕7名男店员，涉嫌在提供手机维修服务时应用虚假商品说明，以及管有应用伪造商标货品以作售卖用途，违反《商品说明条例》。

海关版权及商标调查科不良营商手法调查第一组调查主任陈亮讲述案情时表示，海关留意到有部分手机维修店，以较官方低廉的价钱招徕顾客，他们声称提供手机屏幕更换服务，但在销售过程中，涉嫌应用虚假商品说明，即讹称他们所换的手机屏幕是全新的原厂产品，这是误导消费者购买其维修服务。

海关为打击这类违规商户，在商标持有人协助下，展开特别执法行动，派出关员乔装顾客放蛇，巡查多区街舖、地区商场，甚至是知名电子产品商场，行动中，海关在旺角、屯门及元朗多间店舖内，共拘捕7名涉案本地男店员，他们分别向放蛇关员声称，能够提供更换相关手机品牌的全新原厂屏幕服务，收费由1000元至2000元不等，这价钱只是官方维修服务的一半甚至更低，但他们实际上所能提供的并非是原厂，甚至是冒牌萤幕。

海关相信有关商户觑准普罗市民对专业零件的认识有限，而且在购买维修服务后，好难再拆开手机检查零件，商户尝试以「搏大雾」形式，用非原厂甚至冒牌的零件，来代替原厂零件，意图蒙骗顾客，谋取更高利润。

以上商户除涉嫌触犯应用虚假商品说明的罪行外，关员亦在其店内发现有伪造商标的手机零件，包括萤幕、电池、手机背面的玻璃等，海关相信是商户用作维修手机之用，因此，有关商户同时涉嫌触犯管有应用伪造商标货品作商业售卖用途的罪。所有被捕人士已获准保释候查。

手机已成为香港市民日常必不可少的产品，市面上亦有大量提供手机维修或更换零件服务的店舖，海关为保障市民能获得所声称的服务或产品，定会全力打击害群之马，保障消费者权益。

海关提醒商户必须遵守条例的规定，商户采购有关物品时应小心谨慎，因为售卖冒牌物品属严重罪行，需要负上刑责。而消费者在购买服务或产品时，亦应光顾信誉良好的商户，如对产品真伪有怀疑时，应向有关商标持有人，或官方代理商作出查询。

根据条例，任何商户将虚假商品说明应用于向消费者提供或邀约向消费者提供的服务，或任何人销售或为售卖用途而管有冒牌物品，即属违法，一经定罪，最高可被判罚50万元及监禁五年。如市民发现有怀疑违反商品说明条例，可玫电海关24小时热线:1828080，市民亦可继续透过其他途径举报罪案，包括电邮（[email protected]）、网上举报罪案表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）。