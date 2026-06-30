打击走私药剂制品及针剂 海关侦破5案 检逾4500万元货

香港海关针对受管制药剂制品及针剂展开特别行动，于今年6月中旬侦破5宗案件，共检获逾190万件药剂制品和超过7,700支针剂；另外亦检获大批未列舱单货物，总市值超过4,500万元。

今年6月12日至13日，香港海关锁定一批由日本到港、报称载有健康食品和保健品的空运邮包，在邮包内检获大批受管制的药剂制品，包括超过4,800支的减肥针剂，市值超过450万元。海关相信该批邮包经香港再运往其他地方进行分销。

另外，海关亦于6月15日在一艘准备前往澳门的内河船上，检获大批走私货物。该批货物报称载有化妆品、护肤品、保健品和日用品等，人员在该批货品内检获大批未列舱单和受管制物品，包括逾190万件药剂制品、2,900支美容针剂、137公斤雪茄产品、12件受管制濒危活龟，以及160件电子产品，估计市值超过4,000万元。

海关表示，留意到不法分子利用不同运输渠道和报关手法，借此逃避海关追查，案中检获的大批药剂制品及针剂，进出口均需要许可证，相信不法分子为逃避相关法规，铤而走险。该5宗案件仍在调查中，包括追查货物的来源和目的地，不排除有人被捕。