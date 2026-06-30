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新界南警青衣放蛇打击白牌车拘2司机 其中1人年届78岁

突发
更新时间：15:07 2026-06-30 HKT
发布时间：15:07 2026-06-30 HKT

新界南总区交通部展开打击非法载客取酬(俗称「白牌车」)的行动，该区交通部执行及管制组督察李胜辉讲述案情时表示，交通部人员于青衣区乔装乘客，行动中成功截获两部私家车非法载客取酬，当中涉及两名本地男司机，年龄分别为47及78岁，涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」及「没有第三者保险而使用车辆」被捕，两人已获准保释候查。两部涉案私家车已被扣查作进一步检验。

被扣查的白牌车。
被扣查的白牌车。
被扣查的白牌车。
被扣查的白牌车。
警方新界南总区交通部执行及管制组督察李胜辉讲述案情。
警方新界南总区交通部执行及管制组督察李胜辉讲述案情。

根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款一万元及监禁六个月，再干犯则可处罚二万五千元及监禁十二个月。

警方呼吁市民，出行时应选择合法公共交通工具。如搭乘相关车辆的用途为非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均会失去应有保障。

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