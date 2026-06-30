FV牌七人车中环强行左转 无视行人安全 警循不小心驾驶调查

近日网上疯传一段车Cam片段，显示一辆挂有「FV」车牌的内地七人车在中环无视交通标志，沿租庇利街驶至与德辅道中交界时，无视路口的禁止左转标志，强行扭軚转弯，并冲向行人过路处，险象环生。警方今日（30日）表示，高度关注近日网上流传的一段片段，港岛总区交通部主动介入调查，经初步调查及翻查相关片段后，已于日前锁定涉案车辆及司机身份，目前正循「不小心驾驶」方向作进一步调查。

涉事FV七人车一度打右灯欲想换线但不果。网片截图

七人车强行扭軚转弯。网片截图

七人车强行左转，途人纷纷走避。网片截图

事发于上周二(23日)中午12时，正值中环闹市午膳时间。一辆白色挂有「FV」车牌的七人车驶至中环租庇利街与德辅道中交界的十字路口时，涉嫌无视「不准左转」的交通标志强行左转，并驶入正亮着绿色人像灯号的行人过路处，危及正在横过马路的市民。虽然后方司机鸣响号警告，但涉事司机依然故我。当时斑马线上挤满横过马路的途人，七人车仍直闯过路处，大批途人被迫停步闪避，非常惊险。

警方呼吁，任何人如目击事发经过或持有相关路段片段，请致电3661 1620与港岛总区交通部报案室联络，以协助警方作进一步调查。