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九龙城夺命小巴｜食环督察命丧轮下 亲属认尸黯然离去

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更新时间：12:38 2026-06-30 HKT
发布时间：12:38 2026-06-30 HKT

周日（28日）九龙城裁判法院大楼外发生致命车祸，一辆红顶小巴失事铲上行人路，导致1死18伤，其中43岁姓吴食环署卫生督察被撞毙。死者的2男5女亲属，于今早（30日）到葵涌殓房办理认尸手续，之后默然离开。

相关报道：九龙城法院外红Van铲行人路1死18伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕

死者的2男5女亲属，到葵涌殓房认尸。梁国峰摄
死者的2男5女亲属，到葵涌殓房认尸。梁国峰摄
死者亲属认尸后离去。
死者亲属认尸后离去。

事发于周日下午5时45时左右，涉事小巴沿亚皆老街往观塘方向行驶，当驶至九龙城法院外时，小巴司机报称因前车收慢，收掣不及遂扭軚，结果导致小巴铲上行人路。事件中死者为食环署衞生督察，意外发生时他正值休班，手持伞子途经现场，讵料被小巴从后直撞倒地。

小巴的48岁姓赵男司机通过酒精呼气及毒驾测试，警方其后以危险驾驶导致他人死亡罪名将他拘捕，目前案件仍在调查。食环署对有同事离世深表哀痛，并向其家属致以深切慰问，强调会提供适切协助和支援。

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