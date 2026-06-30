Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│慈云山慈乐邨男子企跳 消防开气垫 最终堕下身亡

突发
更新时间：11:50 2026-06-30 HKT
发布时间：11:50 2026-06-30 HKT

今(30日)早上约10时，一名男子在慈云山慈乐邨危出走廊壆边，消防接报到场张开救生气垫，并展开游说，惟未几男事主跃下堕地，当场不治。据悉，事主为失踪人士。

据悉，早上10时09分，警方接获位于中环德辅道中141号一商厦的公司职员报案，指其公司一名客户有寻死企图，担心下报案求助。

而在早上10时18分，一名男子报案，指自己在慈云山慈乐邨慈合楼欲堕楼轻生。警员及消防员接报到场，发现男事主危坐在电梯大堂的壆边，消防在地面张开气垫戒备，并派员登楼游说。

现场有街坊拍下男事主危坐过程，只见男子一只脚伸出壆外揈，有至少两名消防员在对上两层戒备。 警方表示，其后男事主从二十四楼堕地，当场不治。警方正调查事件。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

最Hit
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败 。
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败
足球世界
4小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
16小时前
世界杯2026｜德国首次世杯互射12码落败 巴拉圭晋身16强。
世界杯2026｜德国首次互射12码落败 巴拉圭晋级16强
足球世界
5小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
3小时前
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
00:53
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
即时娱乐
5小时前
体坛早报｜日本被巴西绝杀 田中碧失误痛哭 德国爆冷出局。美联社、路透社
体坛早报｜日本被巴西绝杀 田中碧失误痛哭 德国爆冷出局
足球世界
5小时前
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？
邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？
影视圈
18小时前
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
生活百科
21小时前
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
时事热话
20小时前