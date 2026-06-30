珍惜生命│慈云山慈乐邨男子企跳 消防开气垫 最终堕下身亡

今(30日)早上约10时，一名男子在慈云山慈乐邨危出走廊壆边，消防接报到场张开救生气垫，并展开游说，惟未几男事主跃下堕地，当场不治。据悉，事主为失踪人士。

据悉，早上10时09分，警方接获位于中环德辅道中141号一商厦的公司职员报案，指其公司一名客户有寻死企图，担心下报案求助。

而在早上10时18分，一名男子报案，指自己在慈云山慈乐邨慈合楼欲堕楼轻生。警员及消防员接报到场，发现男事主危坐在电梯大堂的壆边，消防在地面张开气垫戒备，并派员登楼游说。

现场有街坊拍下男事主危坐过程，只见男子一只脚伸出壆外揈，有至少两名消防员在对上两层戒备。 警方表示，其后男事主从二十四楼堕地，当场不治。警方正调查事件。

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