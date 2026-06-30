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珍惜生命│慈乐邨37岁财困男传寻死讯息给律师 危坐壆边1小时后堕下身亡

突发
更新时间：11:50 2026-06-30 HKT
发布时间：11:50 2026-06-30 HKT

今(30日)早上约10时，一名男子在慈云山慈乐邨危出走廊壆边，消防接报到场张开救生气垫，并展开游说，惟未几男事主跃下堕地，当场不治。据悉，事主数日前离家后失踪，事发前曾传寻死讯息予一名律师，对方立即报警求助。 

 

据悉，早上10时09分，警方接获位于中环德辅道中141号一商厦的公司职员报案，指接获一名律师报案指其公司一名客户有寻死企图，担心下报案求助。约10分后，警方亦接获一名男子报案，指自己在慈云山慈乐邨慈合楼欲堕楼轻生。警员及消防员接报到场，发现姓吕(37岁)男事主危坐在走廊的壆边，消防在地面张开气垫戒备，并派员登楼游说。

现场有街坊拍下男事主危坐过程，只见男子一只脚伸出壆外，有至少两名消防员在对上两层楼戒备。 警方表示，其后吕男其后从24楼堕地，当场不治。据了解，吕男为一名失踪人士，6月27日在其位于慈乐邨乐满楼的住所最后露面后便告失踪，其家人同日向警方报案，事主疑受金钱问题困扰。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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