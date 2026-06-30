珍惜生命│大埔大元邨中年汉堕楼亡 疑病患兼财困寻短

今日（30日）早上7时40分，大埔大元邨一名男子堕楼，倒卧于泰怡楼对开不省人事。救护员接报赶到，惜事主已当场死亡。

警员在场没有检获遗书，经调查后证实死者是50岁姓吴男住户。据悉，吴男身体患病兼受财务困扰，警方相信他由单位堕下轻生，其死因有待验尸后确定。

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