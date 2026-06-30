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大埔康乐园遭两贼爆窃 户主失「爸爸送的第一只表」感痛心 发片悬红追缉

突发
更新时间：10:33 2026-06-30 HKT
发布时间：10:33 2026-06-30 HKT

大埔前日(28日)发生爆窃案。有康乐园户主在社交平台Threads发帖及上载CCTV片段，披露寓所被爆窃的过程。他指被偷走数十只手表及饰物，其中有爸爸送给他人生第一只手表，强调「意义大过一切金钱」，对事件感痛心及无奈。户主表示已报警，并重酬提供线索者。

 

户主帖文表示，6月28号大约晚上8时30分，两个身材瘦削，年龄约30至40岁男人，用伸缩梯爬入其单位。「个贼手脚好俐落，趁我出街食饭入屋，留咗10分钟左右就逃去。」两贼偷走户主数十只手表及饰物，其中有他爸爸送给他人生第一只手表，意义大过一切金钱。片段显示，两名戴鸭舌帽、口罩男子一先一后奔上二楼，逗留约10分钟后，匆匆走落地下逃去。

户主指警方向他表示，最近大埔区爆窃增多，提醒居民要小心防范。他更以「重酬线报」为题，呼吁网民如见到有人兜售或carosell见到来历不明的手表，或有任何关键线索帮到手，他愿意提供寻回物资现价至少30%作为报酬。同时会再捐出多20%去做慈善。

警方表示，6月28日晚上9时18分，一名38岁姓廖男子报案，指其与家人外出晚饭后，返回康乐园寓所时发现有搜掠痕迹，房门被撬开，经点算损失总值约100万元的珠宝及手表。警方列爆窃案处理，追缉两名贼人。

 

 

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