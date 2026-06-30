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珍惜生命｜大围隆亨邨女子财困 堕楼死亡

突发
更新时间：08:42 2026-06-30 HKT
发布时间：08:42 2026-06-30 HKT

今日（30日）清晨5时39分，大围隆亨邨赏心楼一名女子堕楼，倒卧在平台上，保安员发现报案。救护员到场，惜女事主已当场死亡。

警方在场检获遗书，证实女死者是68岁姓詹女住户，相信她受金钱问题困扰，从寓所堕下。其死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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