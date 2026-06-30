珍惜生命｜大围隆亨邨女子财困 堕楼死亡

今日（30日）清晨5时39分，大围隆亨邨赏心楼一名女子堕楼，倒卧在平台上，保安员发现报案。救护员到场，惜女事主已当场死亡。

警方在场检获遗书，证实女死者是68岁姓詹女住户，相信她受金钱问题困扰，从寓所堕下。其死因有待验尸后确定。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

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生命热线： 2382 0000

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