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警方兰桂坊及湾仔酒吧区宣传 反酒后驾驶讯息

突发
更新时间：08:28 2026-06-30 HKT
发布时间：08:28 2026-06-30 HKT

随着世界杯盛事狂热席卷全港，不少市民与球迷纷纷外出到酒吧观看赛事消遣。港岛总区交通部为保障市民及道路使用者安全，今日（6月29日）于中环兰桂坊及湾仔酒吧区一带展开「反酒后驾驶」宣传活动，在充满盛事气氛下，向市民及球迷派发反酒后驾驶宣传单张及纪念品，宣扬「酒后不驾驶」的讯息。

港岛总区交通部提醒市民酒后不驾驶。
港岛总区交通部提醒市民酒后不驾驶。
宣传人员于湾仔酒吧区向市民及球迷派发反醉驾传单。
宣传人员于湾仔酒吧区向市民及球迷派发反醉驾传单。

行动联同中区及湾仔警区警民关系组、香港交通安全队（港岛及离岛总区）、中西区交通安全运动议会，以及湾仔区道路安全运动委员会进行。警方称，市民与球迷对警方的宣传表示十分欢迎，并认同在开怀畅饮的同时，必须时刻警惕酒后驾驶的严重后果。

今年首6个月，港岛总区交通部进行了14次反酒后驾驶行动，共拘捕了17名涉嫌酒后驾驶的司机。警方强调，对于酒后驾驶等违法行为绝不姑息，并重申，「酒后驾驶」属严重罪行，一经定罪，最高可被判处监禁3年、罚款25,000元及停牌5年。警方呼吁市民，当一个负责任的道路使用者，谨记酒后不驾驶，共同守护香港的道路安全。

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