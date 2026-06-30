珍惜生命｜屯门34岁男子工厦单位自缢 当场证实不治

屯门发生自杀案。周一（29日）晚上8时许，警方接获报案，指一名34岁男子于屯门建泰街6号恒威工业大厦一个单位内上吊。消防及警方接报赶至现场，由消防员将事主解下，惟经检验后证实当场死亡。警方经初步调查，相信事主在单位内以衣物上吊，现场没有检获遗书。其死因有待验尸后确定。

据了解，死者姓凌，34岁，疑近日受金钱问题困扰。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service