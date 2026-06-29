香港仔毒游艇｜警再发现避风塘另一船藏毒 拘45岁女船主 累检逾2.7亿元可卡因 

警方在上周五（26日）「国际禁毒日」深夜，捣破香港仔避风塘一个利用游艇及渔民掩饰的贩毒集团，检获241公斤、约值1.8亿元的砖状可卡因，市值约1.8亿元，是年内金额最大可卡因贩运案。至周日（28日）探员跟进调查，在避风塘另一艘游艇上，再检获约120公斤可卡因，并于今日（29日）拘捕45岁女船主。两次行动检获毒品总市值高达约2.7亿元。

毒品调查科总督察林柏乔表示，上周五行动后，警方情报分析与调查工作并未停止，经逐一排查避风塘内船只，再锁定另一艘小型游艇。周日晚上，毒品调查科联同水警南分区展开另一次突击行动，登上该艘长约6米的小型游艇搜查，检获另一批重120公斤的可卡因砖，并于今日拘捕扣查报称无业的45岁姓周女船主。

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两次行动共拘捕4名男女，包括贩毒集团主脑及骨干，检获毒品共约361公斤，总市值高达约2.7亿元。警方指出，贩毒集团将毒品分散于避风塘内不同船只，妄想利用船只众多、环境复杂及海上活动频繁特点，企图增加警方侦查难度。不过警方强调，毒贩轻视了警方追查到底决心，今次能在短时间内再发现另一大批可卡因，正正反映警方高效执法能力。

目前警方仍在追查毒品来源、运输路线、及资金流向，不排除更多人被捕。警方呼吁经常在避风塘、游艇等附近工作和出入的市民，若发现可疑人士搬运不明货物；或以异常高额的报酬，要求代为看管船只、搬运货物或代收货物等，就必须提高警觉，如有怀疑应立即向警方举报。

警方上周五首次行动情况