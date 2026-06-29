Save Lily｜非常父母指Danny已康复出院 另控诉瑞典法院「强派」律师代表
更新时间：21:18 2026-06-29 HKT
发布时间：21:18 2026-06-29 HKT
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「非常父母」曾先生及关小姐的幼儿Danny，早前被安排于收容所接受照顾，上周日（6月21日）因发烧被送东区医院治疗。至今日（6月29日），「非常父母」表示，今早11时许，医生为Danny检查身体，认为经多日观察，Danny康复进度良好，发烧、流鼻水、咳嗽等病征已消除，而且胃口甚佳，因此决定Danny可以出院。今日下午约3时，Danny已康复出院，并由社署人员带回收容所。
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至于向瑞典当局申请转移Lily抚养权事宜方面，「非常父母」则指控北雪坪区域法院（Norrkoping District Court）在没有知会情况下，6月11日向他们「强加」律师代表，而该律师亦在没有咨询情况下，同日代表他们向当地法庭表达意见。
「非常父母」认为，「强加律师」会令转移Lily抚养权事宜，变得有利于瑞典当局。他们举例，当地法庭如果将文件送达至「强加律师」手上，即使该律师没有通知他们，当地法庭仍视他们收妥文件。
因此，「非常父母」已于6月25日要求当地法庭开除该律师，并按正式国际法律管道向他们送达文件；亦要求当地法院召开聆讯，反对以书面处理抚养权事宜。
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