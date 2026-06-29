入境处海事处推便利措施促进游艇访港 包括升级电子系统及放宽泊位要求

为了便利游艇来港，入境处自今日（6月29日）起简化出入境手续。船长或其代理人可透过升级后的电子业务系统（eBS），预先提交船员及乘客的资料，以便入境处提前审核。在办理出入境手续时，船长或代理人只需携带「确认电邮」内的二维码，连同船员及乘客的证件，即可办理相关手续。这项优化措施令访港游艇的出入境流程更加快捷顺畅，提升通关体验，让船主及乘客能轻松入境香港，尽情体验香港的海上魅力。

提升电子业务系统

另外海事处补充，访港游艇的船东或船长无需透过本地代理，可于系统开设个人帐户，并使用系统提前一站式提交船只、船员及乘客的入境资料，以供相关部门（海事处、入境事务处和衞生署）预先审核。船东或船长亦可利用系统自行办理船只关务手续，以及缴交相关费用。

电子业务系统亦涵盖以下服务，包括向海事处提交到达前知会以申请允许船只进入香港水域；申报船只到港事宜；办理在香港水域自由航行的申请及拟停泊的访港游艇指定锚泊区；以及办理出港证。如欲了解优化后的电子业务系统，可浏览海事处网页。

入境处此前已于6月24日率先向游艇业界及相关持份者举行简介会，详细介绍新措施的内容与操作安排。现场交流气氛热烈，各方均对措施表示欢迎与期待。处方强调将继续向业界进行宣传，期盼让更多人了解并因而受惠；亦将持续优化服务，为访港游艇提供更高效、更贴心的出入境体验。

放宽对访港游艇的泊位要求

除了上述的提升电子业务系统之外，海事处放宽对访港游艇的泊位要求。海事处已优化现有机制并设立游艇动态监察系统，容许访港游艇无须在访港前先在私人营运的游艇会或码头预留泊位，并可在香港水域安全有序地自由航行和在指定水域范围内锚泊。五个访港游艇指定锚泊区设于赤柱湾、大潭湾、浅水湾、西贡企岭下海和大澳，有关位置均邻近一般航行水域，并且位于热门休闲船只活动区域附近。

游艇动态监察系统会按访港游艇申报的船只体积、吃水深度及锚泊区的停泊情况，计算可允许停泊访港游艇的数量及分布，并实时监察访港游艇于指定锚泊区的动态。使用指定锚泊区的访港游艇须装设船舶自动识别系统和甚高频无线电，以便海事处实时监察船只动态，以及于有需要时利用甚高频无线电与游艇进行沟通。

海事处亦已印制宣传单张，以加强访港游艇的旅客以及市民对上述三项便利措施的了解。

便利内地访港游艇船长取得所须资历

另外，海事处亦便利内地访港游艇船长取得所须资历。为保障访港游艇及其他港口使用者的安全，访港游艇如计划在香港水域自由航行，其操作人员除须符合其船籍主管机关的规定外，亦必须通过香港水域本地知识考试。

为便利内地访港游艇操作人员预先获得在香港水域自由航行的资格，海事处已授权内地相关机构在内地举办香港水域本地知识考试，并已批核内地七间培训机构提供认可培训课程，培训机构的资料已上载海事处网页。首批内地船长已于六月中旬通过考试或完成培训。相关的考试或培训详情已上载海事处网站。处方会适时将有关措施拓展至海外地区推行。

海事处亦已印制宣传单张，以加强访港游艇的旅客以及市民对上述三项便利措施的了解。处方强调，会密切监察措施的运作情况，加强有关在香港水域安全有序航行及锚泊的宣传和教育，并持续检视及优化安排。政府亦会与内地相关单位及旅游业界保持紧密合作，为本地游艇经济的发展构建一个健康、可持续且具竞争力的发展环境。

海事处亦已印制宣传单张，以加强访港游艇的旅客以及市民对上述三项便利措施的了解。