海关破屯门非法加油站检1500升未完税电油 拘两男女

香港海关联同消防处于屯门区针对非法燃油活动加强巡逻 ，今（29日）午在屯门兴富街附近一个围封铁皮场内，发现一部私家车正停泊于一处隐蔽位置，旁边有数个塑料储槽放满怀疑非法电油及入油工具。其后海关人员嗅到一阵强烈的电油味及听到电泵声，因此怀疑该架车辆正进行非法电油转注活动。

海关将涉案人士带走。香港海关提供

关员上前截查，发现涉案私家车已注入约59升怀疑未完税电油，在场检获约1500升怀疑未完税电油及一批入油工具。行动中海关人员拘捕一名涉案的非法加油站操作员及一名入油的私家车司机，检取涉案私家车。被捕的非法加油站操作员为47岁非本地女子，私家车司机为52岁本地男子。

海关将涉案人士带走。香港海关提供

相信今次的联合行动有效打击屯门区一带的非法燃油活动，案件仍在调查中，海关会继续追查涉案电油的来源，不排除会有更多人被捕。

海关将涉案人士带走。香港海关提供

海关呼吁市民切勿光顾非法加油站，这些非法加油站未有装设专用的消防设备，一旦发生火警或爆炸，后果可能非常严重，无论对自身或公众都构成高度危险。

根据《应课税品条例》，任何人若处理、售卖或购买未完税燃油即属违法，一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁两年，涉案车辆亦可能被充公。

海关捣破一个鬼油站。香港海关提供

市民如果发现有怀疑非法燃油活动，请致电海关24小时热线1828080或消防处24小时热线55779666，进行举报。