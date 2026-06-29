「健康讲座」及「免费上门检查」沦长者消费陷阱 海关加强宣传教育吁慎防

香港海关作为《商品说明条例》的主要执法机关，一直积极透过执法行动、合规推广和推行宣传教育，三管齐下，打击不良营商手法，致力保障「老友记」权益。今日（6月29日）海关在社交平台，呼吁长者慎防坊间所谓的「健康讲座」和「免费上门检查」，以免堕入消费陷阱。海关强调，一直有留意市场动态，并积极向「老友记」宣传教育。

海关强调，一直有留意市场动态，并积极向「老友记」宣传教育。

「健康讲座」

海关表示市面上，有部分保健商店会以「免费礼物」吸引长者 参加其安排的健康讲座，并向长者们推销不同的产品，例如：声称能促进健康的「健康床褥」或标榜能「抗衰老」、「增强免疫力」、「补脑」、「补关节」等功效的保健产品。这些讲座的内容正好迎合长者延缓衰老、保持活力的期望。然而，长者在讲座中或会受到夸大或失实的资讯影响，作出非理性的消费决定。

海关提醒「老友记」保持怀疑态度，讲座可能只为营销宣传，而推销的产品可能没有声称的保健功效；如果不想买，不要怕拒绝，可以礼貌地说「唔需要」；大额消费要和家人商讨，不要自己一个人决定。

海关透过地区关爱队，向长者传达精明消费讯息。

「免费上门检查」

另外，不少长者居住于旧式楼宇，单位日久失修，容易出现墙身剥落、渗水等情况，严重影响生活及构成安全问题。部分长者会上网寻找维修服务，但网上资讯良莠不齐，可能更容易遇上不良商户。他们常以「免费上门检查」招徕，工程期间不断「加料」、「加磅」，最终收费远超预算。

海关提醒「老友记」如要维修单位，应要求书面报价：列明总价、物料数量、收费上限，避免口头估算；同时做足功课，了解常见维修方法，避免被误导；亦要货比三家，比较不同的服务供应商，参考口碑与评价，谨慎选择。

海关透过地区关爱队，向长者传达精明消费讯息。

透过关爱队传递精明消费

海关指出，为避免「老友记」误堕消费陷阱，一直留意市场动态，以了解针对「老友记」的不良营商手法，并积极向「老友记」宣传教育，包括到访长者中心进行宣传活动，向长者派发宣传单张，分享精明消费小贴士，提醒「老友记」要「精明消费」。

例如近日海关向南区地区关爱队举行简介会，加强关爱队成员对《商品说明条例》的认识和关注，期望藉关爱队的地区网络及与「老友记」的联系，将保障消费者权益的讯息传达给「老友记」。