警方破165宗网购骗案拉78人 有买家填退款验证码被转帐失120万

警方透露最新一轮网上购物骗案数字，今年首五个月录得3,973 宗网购骗案，当中涉及演唱会门票骗案占三成，由于演唱会门票往往限定数量，骗徒利用市民对门票供不应求的心态诱骗市民，令市民堕入网购陷阱。今年下半年，本港将迎来多场演唱会，警方预计骗徒将会趁这热潮再次尝试进行诈骗，特别呼吁各位主办单位及艺人透过社交平台多加提醒歌迷，小心网上购票骗案。为打击网上购物骗案以及相关洗黑钱罪行，警方于6月15至26日展开代号「黑剑」的执法行动，以「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」罪拘捕78人，共牵涉165宗骗案，涉款约500万元，其中一名买家填退款验证码被转走120万元。

网络安全及科技罪案调查科总督察李俊岷讲述网购骗案最新数字时表示，2026年首5个月（1月至5月），共录得 3,973 宗网购骗案，占同期整体网上骗案的4成(9,807 宗)，损失金额约系港币1亿4千万元。与 2025 年同期数据比较，本年度首五个月网购骗案显著回落，案件录得28％跌幅 由(5522宗降至3973宗，涉案金额亦下跌 9%，( 1.56亿元降至1.42亿元)，反映警方持续的执法有效，公众防骗意识亦见到显著提升，成功遏止有关类型骗案的升势。

网购骗案牵涉主要商品为演唱会门票 占所有网购骗案三成

除了整体网购骗案趋势，警方亦针对这类型罪案进行一系列分析，协助市民识别高风险陷阱，同时间令到防骗工作能够更有效地执行。今年1至5月网购骗案中，牵涉的主要商品为演唱会门票，占所有网购骗案的 30.6% (1214 宗)。其次是电子产品及婴儿用品及玩具，分别系占10.8%(429 宗)及 7.8% (308 宗)。

首两位商品与上年同期相比，种类一样，而牵涉演唱会门票案件，则上升19.5% (+198 宗)。警方相信演唱会门票会成为骗徒主要行骗商品的原因，是因为演唱会门票往往只有限定数量并且很快卖完，骗徒就利用市民对演唱会门票供不应求的心态诱骗市民。发生骗案的网上平台分布方面 ，首三位平台分别为 Carousell （占 32.2%） 、Facebook（占 28.7%）及Threads (15.8%)。



今次黑剑行动中，警方共拘捕78 人，包括59男19女，年龄介乎15至73岁，涉嫌干犯罪行包括「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」。被捕人士涉及共165宗网购骗案，相关损失金额超过港币500万元。调查亦发现相关收款户口在过往曾经处理近900万元的怀疑犯罪得益。被捕人当中，有69人担任傀儡户口持有人，大部分报称无业(33人) ，相信有犯罪分子利用部分市民想揾快钱心态，招揽他们提供银行户口以协助接收骗案中的骗款。

165宗网购骗案有六成案件由7人干犯 包括一对情侣档

高级督察张展雄指，今次行动中，网罪科透过情报分析及调查后 ，发现上述165宗网购骗案当中，有 六成案件，即100宗，由7名属于5个独立组别的本地骗徒干犯 ，这五个组别均独立运作 ，其中一个组别的两名被捕人士为情侣关系 。

被捕7人包括5男2女，年龄介乎15至43岁，被捕罪名包括 「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」 。他们涉嫌参与100宗发生于2025年11月至 2026年4月的网购骗案，并且利用至少23个属于自己以及他人的傀儡户口去接收骗款。

行动中，警方亦检获多部手提电话作为证物，相信今次的全港性大型执法行动，已经成功打击一批活跃于本地网购平台的骗徒。张展雄续称，大部分案件行骗手法直接简单，分别在不同的网上平台上，声称出售热门商品，如演唱会门票及主题乐园门票等，当受害人感兴趣并表示有意购买相关商品后 ，骗徒就会要求受害人先透过网上银行或储值支付工具付款，并在接收到受害人金钱后，随即失去联络亦没有兑现交易承诺，逃去无踪。

女性受害人占近7成

该批假扮成为卖家的骗徒 ，透过不同网上平台及受害人买家接触后 ，通常会要求受害人转用到其他通讯软件去商议交易的细节 ，从而避过一些网购平台保障买家的措施，提高能欺骗受害人的成功率。 同时间警方发现受害人群组主要为女性占68% ，年龄方面主要集中在青壮年人士，其中 21至30岁群组占 36%，其次31至40岁群组占33%，两个群组合共近七成。

警方留意到，受害群体主要集中年轻一代，有关情况与他们数码生活模式息息相关。现今社会趋向电子化，网上购物越来越方便，加上演唱会亦是年轻一代主要娱乐活动之一。面对限量门票时，买家在抢购商品时往往因为心急，忽略对卖家背景及交易渠道的查核，而骗徒正正看准有关因素进行诈骗。

假客服要求填退款码真骗钱

警方称，本次破获的案件中，最大涉案金额的骗案高达120万元，而案件中骗徒利用狡猾的『假客服』手法诱骗受害人 。受害人本想在网上购买仅仅价值数百元的药膏 ，并与骗徒卖家达成交易协议后 ，骗徒随后假扮成网上平台的客服人员，讹称货品缺货并主动提出退款。

骗徒声称受害人必须在网上银行的转账介面中，输入一串『退款验证码』先能够完成手续。受害人当时不虞有诈，按照骗徒的指示进行操作，殊不知该组所谓的『验证码』，其实就是骗徒指定转账的金额。结果，受害人在毫无防备的情况下，将120万元分四次转入骗徒所提供的傀儡户口。

警方在今次调查中发现，犯罪分子为减低自己被捕的风险及扩大诈骗网络，会以 『诱饵』将部分受害人转化为帮凶。警方发现有骗徒起初扮成卖家，在与市民沟通交易细节的过程中，利用各种不同籍口 ，如提供特别折扣、豁免订金，赠送珍贵明星照片等，诱使市民在网购平台用自己 的帐户帮骗徒刊登出售商品的广告，并在其广告中留下骗徒的电话号码，当有其他市民见到有关广告并感兴趣，而透过广告中的电话号码主动联络该些骗徒，帮骗徒刊登商品广告的市民在不知不觉间，已经成为诈骗集团的棋子。这种手法背后，其实是因为骗徒看准了这班被利用人士的帐户往往已经使用多年、信誉良好，看来完全不像新开的空壳帐号，大大减低了买家的心。

警方预计骗徒将趁演唱会热潮再次尝试进行诈骗 提醒歌迷小心网上购票骗局

2026年下半年，本港将迎来多场演唱会 如郑秀文 、BIGBANG 、郭富城等 ，由不同本地及海外歌手演出 ，警方预计骗徒将会趁这热潮再次尝试进行诈骗。在此，警方特别呼吁各位主办单位及艺人透过社交平台多加提醒歌迷，小心网上购票骗案。

警方亦都会继续加强防骗工作，全力保障市民网上消费安全。 警方提醒市民，网上任何要求你以个人名义协助刊登出售商品的广告、或借出帐户进行交易的行为，可能潜藏巨大法律风险。市民切忌为获取一些小恩小惠，令自己跌入骗徒陷阱。另一方面， 「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」均是非常严重罪行，一经定罪，最高可被分别判处监禁10年及14年，警方将会持续维持网络世界的治安，市民切勿以身试法。



警方提醒防范骗案

总督察梁以德讲解防骗措施时表示，去年10月警方再度升级「防骗视伏 App」，加入 AI 分析引擎及优化一系列功能，以进一步提升防骗与事实查证的能力。截至今年6月，「防骗视伏器」已录得超过1,400万次的累计搜寻，当中约200 万次 (13.5%) 搜寻结果显示存在诈骗风险，而「防骗视伏 App」现时亦有超过 120 万次下载。

警方亦联同多个网上购物平台合力打击骗案，在 2025年，警方成功移除超过7,400个可疑的专页或用户，而今年首季亦已经成功移除超过1,600 个可疑的专页或用户，警方期望透过及早移除诈骗专页及可疑用户，阻止骗徒继续犯案。



在传统的网上购物骗案中，诈骗分子可能会扮成卖家，在社交媒体或购物平台开设假专页或发放促销帖文，利用「低价」或「只此一家」等诱因作招徕，吸引受害人堕入网购陷阱。他们往往会强调货品的稀缺性，例如限量版球鞋、热门演唱会门票，或绝版游戏道具等，透过营造「手快有，手慢无」的紧迫感迫使消费者仓促付款，令买家无法作出仔细的验证和当面交收，并在收款后迅速失去联络。

此外，骗徒亦有可能会扮成买家，以虚假收据或无效支票营造虚假的入帐记录，并在收货后失联。 市民每次在网上购物的金额可能不大，但堕入骗局时所需要承受的损失却未必成正比。近期警方留意到不少案例，市民在网上购买一些价值不高的货品，在过数后却被骗徒以各种理由，例如「运费」、「清关费」等，不断要求再次过数 ，最终蒙受大额损失。在今年3月的一宗案件，有市民在网上购买一部价值数千元的二手电脑时跌入陷阱，在骗徒的指示及操弄下，于一个月之内合共向骗徒转帐 80次，最后损失超过120 万元。因此，市民在网上进行任何交易时绝对不能掉以轻心。