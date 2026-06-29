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海关长洲以南截获快艇 检240公升走私电油

突发
更新时间：15:41 2026-06-29 HKT
发布时间：15:41 2026-06-29 HKT

香港海关昨日（6月28日）在长洲以南对开海面，截查一艘快艇并检获240公升怀疑未完税电油及34支怀疑未完税香烟。行动中，一名本地男子被捕。

海关昨午发现一艘形迹可疑的快艇高速越过南面水界驶进香港水域，随即采取行动将该艘快艇截停。经搜查后，海关人员在船上12个胶桶内发现该批怀疑未完税电油，并在驾驶舱内检获34支未完税香烟，总市值约6200元，应课税值约1500元。船上一名49岁的本地男子，涉嫌违反《应课税品条例》被捕。

海关检获的涉案未完税电油及香烟。
海关检获的涉案未完税电油及香烟。

根据《条例》，任何人若进口、处理、管有、售卖或购买未完税汽油或香烟即属违法。一经定罪，前者最高可被判罚款100万元及监禁2年，后者最高可被判罚款200万元及监禁7年。市民可透过24小时热线（182 8080），专用电邮（[email protected]）或网上表格，举报非法燃油或私烟活动。

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