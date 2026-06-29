投资专家广告 物理治疗师堕「美女助理」局 投资骗局失逾500万

过去一周警方共接获超过80宗网上投资骗案，总损失逾$8,600万港元。其中一名受害人为本地物理治疗师，被Facebook网上投资专家广告吸引，按下广告后直接进入WhatsApp对话，对方是一名WhatsApp头像标致、衣著专业的「美女助理」。

「美女助理」每日提供股市动向及预测，并吹捧「专家导师」的精准分析使成员获利不少，及后诱使受害人下载一个虚假投资手机应用程式「SecuG Pro」，并指使用此平台可以用比市场价格低的价钱买入股票，受害人不虞有诈，按客服指示金将额存入不明个人银行户口，「美女助理」以追业绩为由，恳求受害人多次再传入金额，受害人见帐面不断获利，决定继续入帐，及后因无法提款，始知受骗，最终损失逾500万港元。

守网者提醒你:

切勿轻信「高回报低风险」

切勿下载任何不明手机应用程式

切勿点击任何不明连结或网站

虚假程式或网站内的帐面结余，可能只是骗徒在程式后台虚构的数字，绝非你的真实帐户存款。