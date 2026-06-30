「以人为本」积极推展各项改善工程 惩教署推多项措施 有效应对酷热天气 改善院所环境

应对高温 优化环境

近年，全球暖化问题持续，酷热天气对香港的影响日益加剧。惩教署一直秉持「以人为本」的理念，积极推展各项工程，务求持续改善惩教院所的环境，确保羁管环境人道、合适和健康，同时为职员提供良好的工作环境，以提升运作效能。惩教署高级监督(工程及策划)周俊杰表示：「署方有序推展不同的工程项目，以加强院所内的通风及降温效果，从而改善在囚人士的羁管环境，并优化职员的工作环境。」

惩教署高级监督(工程及策划)周俊杰表示，署方一直秉持「以人为本」的理念，积极在各院所推行多项创新措施及优化工程，持续提升通风效能及降低室内温度，致力为在囚人士及职员缔造更适切的环境。

加强通风 兼顾保安

周俊杰表示，在加强通风方面，惩教署除定期于各惩教院所更换或加装不同类型的风扇外，近年更重点引入高效能及切合院所运作需要的设备，当中防自杀设计滚筒扇(滚筒扇)及大型座地工业风扇(大型座地风扇)为重点配置。

惩教署于2021年研发供单独囚室使用的滚筒扇，其外壳采用全封闭及防护结构设计，既通风又安全，可避免在囚人士以此作为自残工具。滚筒扇在配合院所管理及秩序的前提下，有效加强囚室的空气流动，减少积聚热空气。

大型座地风扇的特点为高风量及覆盖范围广，能有效促进空气循环，特别适用于走廊、大型活动空间及高人流区域，有助迅速减低闷热感。惩教署自2024年起于各惩教院所的合适位置，加装合共约70部大型座地风扇，以进一步加强室内空气流动，从而降低室内温度。

优化设计 促进对流

周俊杰指出，除机械通风外，惩教署亦积极更新建筑设计以促进自然通风。以赤柱监狱为例，院所闸门的设计正逐步从旧有的密封式更换为栅栏式，窗户亦改用高透风结构，以替代旧式的窗户设计。这两项新设计可增强建筑物内部的自然空气对流效应，提升整体通风表现，并同时有效维持院所应有的保安水平。

惩教院所内的大型座地风扇、牛角扇及栅栏式闸门等设施，均大大提升院所的室内通风程度。

应用科技 降温隔热

周俊杰表示，在降温措施方面，惩教署联同工务部门，在部分日间活动设施和囚室的窗户贴上隔热膜，藉反射日照减少热能吸收，从而降低室内温度。此外，惩教署率先联络有关科研机构及工务部门，引入创新科技，在部分惩教院所合适的混凝土及金属表面应用制冷涂层，以减少热能吸收及降低室内温度。现时，已有八所惩教院所采用相关技术，署方将根据工务部门的成效评估，逐步扩大应用范围。

成效彰显 体感改善

推行多项降温措施后，前线人员及在囚人士的工作及生活环境均有明显改善。任职于大潭峡惩教所的惩教主任(特别职务)秦华表示，院所增设了大型座地风扇以加强空气流动，加上大闸涂上制冷涂层，工作间明显较以往凉快。

惩教主任(特别职务)秦华表示，署方于大潭峡惩教所的大闸涂上制冷涂层后，他感觉到工作间较之前凉快。

优化环境 关顾身心

在囚人士亦同样感到囚室及工作间的环境有所改善。正在赤柱监狱服刑的在囚人士阿忠(化名)表示，自署方推行通风及降温措施后，囚室及工作间均更为通风，闷热情况得以纾缓，作息和睡眠质素均有所提升，个人更觉精神。

正在赤柱监狱服刑的在囚人士阿忠(化名)表示，自署方于惩教院所推行多项通风及降温措施，包括于饭堂安装多把风扇，室内闷热情况大幅改善。

持续优化 应对气候

惩教署表示，未来会继续因应气候变化及实际运作需要，持续推展工程和引进新措施，确保羁管环境稳妥、安全、人道、合适和健康。