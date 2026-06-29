警旺角捣毒窟拘50岁男控洗黑钱今提堂 5次执法行动累积拘逾50人

旺角警区反三合会行动组人员展开代号「明法」（FAIRLAW）的打击毒窟执法行动。经调查后，人员于6月27日在中区拘捕一名50岁姓叶本地男子，涉嫌「经营毒窟」及「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」）。

被捕人带署调查。



该名被捕人涉嫌自去年年底起至本年初，在旺角区经营至少四个毒窟，以及在较早时处理犯罪得益超过300万元。警方早前就打击有关毒窟已展开共五次执法行动并拘捕超过50人。该名被捕人已被暂控一项「洗黑钱」罪，案件已于今日（29日）在西九龙裁判法院提堂。



警方重申，旺角警区会继续根据香港法例第134章《危险药物条例》打击毒窟并警告任何毒窟经管者及知情而容许单位继续经营毒窟的租客及业主如一经定罪，最高可被判处罚款500万港元和监禁15年。