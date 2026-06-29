何文田夺命工伤│工会：连场暴雨令泥土松脱致翻侧 估计未做好风险评估

何文田自由道一地盘今(29日)早上发生夺命工业意外。一部挖泥机翻侧，吊运中的铁通堕下，压毙一名地盘工人，而操作的机手则轻伤送院敷治。香港建造业总工会理事长周思杰接报后赶至现场了解事件，他估计因连日大雨，泥土松脱，以致大型挖泥机在小斜坡施工期间，导致翻侧。

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他质疑地盘管理有否作风险评估及检查，有否在施工前评估大雨过后泥土松散有翻侧的危机。他强调「呢件事故唔应该发生，冇理由咁嘅情况下唔做事前风险评估或检查」，他指施工时，可能有人轻视前两日的大雨，令泥土松散，挖泥机一开动时便有翻侧危险。

吊运工作亦是有指引的，周思杰指，挖泥机的机手一定要专业，有固定牌照，地盘的风险管理或安全评估，亦要事前做好，如果管理层事前有做好评估，之前落大雨，又在泥斜坡，机手其实不应上去开工，包括做任何吊运或挖泥，吊运期间，要围封死亡区域，在地面工作的工人不应接近泥机，质疑有否遵守施工指引。

而工业伤亡权益会总干事萧倩文表示，半年以来，本港发生至少13宗夺命工业意外，她认为政府展开未来五年规划，应考虑减少工业意外，保障工人及家庭。而挖泥机在斜坡上工作，事先应作出安全评估，让工人在安全环境下工作。

工权会指，近日天气不稳，雨后泥土容易松软，增加操作挖泥机等重型机械的风险。该会呼吁，在使用挖泥机等机械前必须多加注意，操作员应于工作前进行检查，包括仔细查察工作地点，确定地面的坚实程度和工地运料路的状况；并应视乎情况采取合适措施，如平整、压实地面，或提供可承受负荷的支撑物等，确保在安全环境下操作机械。