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九龙城夺命小巴｜市民献花哀悼死者 工人抢修受损栏杆

突发
更新时间：13:47 2026-06-29 HKT
发布时间：13:47 2026-06-29 HKT

九龙城夺命车祸，姓吴（43岁）食环署卫生督察被撞毙。今（29日）晨记者到场了解，现场一片狼藉，铁栏变形扭曲，小巴的挡风玻璃遗留在花槽中央，有市民摆放鲜花悼念死者，旁边有一对被胶袋包裹的波鞋。

现场所见，警方以胶带围著花槽范围，被撞到变形扭曲的铁栏、路牌亦摆放在花槽旁，一地拖鞋、水樽及小巴残件杂物，清洁工在场清理。工人正在抢修受损栏杆及路牌。

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事发于昨午5时48分，一辆小巴驶至亚皆老街147M号、近九龙城裁判法院对开时，怀疑失控铲上行人路，撞倒2名分别为39岁及43岁的男途人，以及一名16岁的女途人。姓吴（43岁）男途人头部及身体多处严重受伤，昏迷被送往广华医院治理，于下午7时23分被证实死亡。食环署时证实，事件中死者为食环署衞生督察，意外发生时正值休班。

该名小巴司机头部及四肢受伤，清醒被送往伊利沙伯医院治理。该名39岁男途人及16岁女途人，以及16名年龄介乎九至六十三岁的小巴乘客（8男8女），分别头、颈及手脚受伤，均清醒分别被送往广华医院及伊利沙伯医院治理。小巴司机涉嫌「危险驾驶引致他人死亡」被捕。

 

 

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