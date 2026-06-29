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何文田地盘挖泥机翻侧 堕铁通压毙一男工 另有一人受伤送院

突发
更新时间：10:10 2026-06-29 HKT
发布时间：10:10 2026-06-29 HKT

今(29日)早上9时42分，何文田自由道4号一地盘，一部吊起铁通的挖泥机突翻侧，铁通堕下压著一名姓陈男工，他当场头部重创昏迷，救护员接报到场，将他送往广华医院，经抢救后证实死亡，另有一名男工人受伤清醒同送广华医院治理。劳工处接报后已即时派员到现场，现正就意外原因展开调查。

 香港建造业总工会理事长周思杰接报后赶至现场了解事件，他估计因连日大雨，泥土松脱，以致大型挖泥机在小斜坡施工期间，导致翻侧。他质疑地盘管理有否作风险评估及检查，有否在施工前评估大雨过后泥土松散有翻侧的危机。而在吊运期间，在地面工作的工人亦不应接近泥机，质疑有否遵守施工指引。

工业伤亡权益会总干事萧倩文表示，半年以来，本港发生至少13宗夺命工业意外，她认为政府展开未来五年规划，应考虑减少工业意外，保障工人及家庭。而挖泥机在斜坡上工作，事先应作出安全评估，让工人在安全环境下工作。她表示，近日天气不稳，雨后泥土容易松软，增加操作挖泥机等重型机械的风险。

 

 

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