惩教署再办更生青少年湾区交流团 曾涉「黑暴」14女访深 了解创科及历史

继本年二月首次举办青少年更生人士湾区体验交流团后，惩教署于6月26日至今日（六月二十八日）再次为青少年更生人士举办为期三天的湾区体验交流团，到访深圳多个企业和地方，了解粤港澳大湾区在创科方面的最新发展以及当地历史文化。

是次交流团对象主要为曾参与「黑暴」事件的女性青少年更生人士，共有14名青少年参与。参加者除了有正接受监管的青少年外，亦包括已完成监管的青少年更生人士。

黄国兴率团参观大疆

交流团第一日（6月26日），参加者首先到访深圳市一间科技公司，了解医疗范畴机器人的研发和应用，以及前往东江纵队司令部旧址及土洋烈士纪念公园，认识抗战历史和缅怀为国捐躯的烈士，从而提升她们的家国情怀和民族精神。翌日（6月27日），惩教署署长黄国兴带领交流团参观大疆创新科技有限公司，了解该公司无人机系统的发展。

交流团今日前往深圳太空馆参观，参加者透过沉浸式体验项目，亲身了解国家航天科技发展的成就。交流团之后亦到访「福田之翼」鹏城低空无人机展示中心及华强北全球人工智能应用场景中心，认识国家在低空经济及人工智能的发展。

已完成监管的更生人士阿欣（化名）表示，她以往对国家存有误解，因受报章煽动和误导而干犯暴动罪被判入狱。她得悉惩教署为更生人士举办湾区体验交流团，遂主动报名参加。今次的交流团让她亲身见证国家的科技发展一日千里，亦借此重新认识祖国。她决心改过自新，积极融入社会，期望日后为国家发展作出贡献。

湾区体验交流团为「沿途有『理』」计划的重点活动之一，旨在透过实地走访，让参加者学习中国历史，见证国家繁荣进步，从而建立归属感与国民身分认同。署方将继续举办同类活动，协助更生人士重回正轨。更生人士出狱后如有兴趣参与，请浏览相关网页。