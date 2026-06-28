教联会优秀教师选举｜首设「国安教育组」奖项 警方国安处获邀评审 江学礼郭嘉铨出席颁奖

为凝聚专业力量，表彰教师的卓越贡献，香港教育工作者联会（教联会）自2005年起举办「优秀教师选举」，鼓励教育界追求专业卓越。今年，优秀教师选举踏入第21届。适逢《香港国安法》实施六周年，警务处国家安全处（国安处）亦迎来成立六周年的重要里程。本届选举获国安处全力支持，今年更首次特设「国家安全教育组」，并邀得国安处参与评审工作，进一步深化爱国主义及国安教育的推动。典礼以奏唱国歌揭开序幕，场面庄严，充分展现教育界对国家的归属感与承担。

是次颁奖典礼于今日（6月28日）假海景嘉福酒店一楼瀚林厅举行，特区政府教育局副局长施俊辉、政制及内地事务局副局长胡健民，以及国安处处长江学礼、助理处长郭嘉铨一同应邀担任主礼及颁奖嘉宾。教联会会长刘智鹏、主席黄锦良及副会长朱国强、邓飞等亦出席颁奖。国安处处长江学礼及助理处长郭嘉铨分别为今届首设的「国家安全教育组」及「关爱组」颁发奖项。今年获奖教师涵盖多个组别，得奖者携亲友共同见证殊荣及喜悦，现场气氛温馨热烈。

今年适逢《香港国安法》实施及警务处国家安全处成立六周年，国安处作为本届选举的支持及评审单位，对活动的顺利举行贡献良多。国安处处长江学礼亲临主礼及颁奖，表扬在国家安全教育方面表现卓越的教师。国安处自成立以来，始终坚定执行《香港国安法》，维护国家主权与安全，与社会各界同心前行，未来将继续与教联会携手推动国家安全教育在校园扎根，培育学生成为维护国家安全的中坚力量。

教联会主席黄锦良总结时表示，教联会与教育局及国安处未来将持续加强合作，共同推进香港教育事业的创新发展。他强调，在《香港国安法》实施六周年及国安处成立六周年的重要时刻，「国家安全教育组」的首次设立将有助推动国家安全教育扎根校园，培育更多爱国爱港的优秀人才，让教育之光薪火相传。