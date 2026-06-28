机场海关检146万元怀疑毒品 拘一名印尼籍无业女子

海关侦破146万元怀疑毒品案，贩毒集团利用油画框作掩饰，收藏毒品偷运来港，海关机场科人员昨（27日）在一批来自尼日利亚货物中，发现物品与报关货物不相符，调查后揭发油画框暗藏可卡因，其后在尖沙嘴拘捕一名收货女子，在其住所再检怀疑冰毒。

海关毒品调查科机场调查课调查主任陈绮琪表示，海关机场科人员进行风险评估及情报分析，昨早一批由尼日利亚来港的货物，报称是食物及衣服，在X光检查下，X光影像与报称物品并不相符，关员打开检查时，货物为一个油画框，造功粗糙，引起怀疑，于是从画框钻孔，发现可疑白色粉末，快速毒品测试，结果证实为可卡因，共重800克，总值63万港元。

陈又说，收货地址是尖沙咀一个商业单位，同日下午，海关毒品调查科人员在尖沙咀进行监控递送行动，一名33岁印尼籍女子收到货物，关员随即表露身份将她拘捕，疑犯报称无业，其后被押返太子住所进一步搜查，再检获2公斤怀疑冰毒，总值83万元。