九龙城法院外红Van铲行人路1死18伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕

九龙城今日（28日）下午发生夺命车祸。一辆红顶小巴驶至亚皆老街九龙城裁判法院大楼外时，突然失控撞破铁栏，冲上行人路，直撼大楼外的楼梯花槽。意外造成19人受伤，其中一名43岁男途人昏迷送院，经抢救后不幸伤重不治。涉案48岁小巴男司机已被警方以涉嫌危险驾驶罪名拘捕，意外原因仍在调查中。

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事发于亚皆老街九龙城裁判法院大楼外，今日（6月28日）下午5时许，一部红顶小巴意外撞破铁栏，冲上行人路，直撼大楼外楼梯花槽才停下。司机浴血被困，大批途人乘客受伤，热心市民见状上前救援。

事件导致19人受伤，包括小巴司机、15乘客及3名途人，当中3男女伤势较严重。多部救护车接报赶至，救援人员在场分流急救伤者。其中一名43岁姓吴男途人昏迷，被送往广华医院，可惜最终至晚上7时许抢救无效不治。

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现场所见小巴车头凹陷，挡风玻璃甩脱，车内一片狼藉，甚至亚皆老街的路牌亦被撞断，可见事发时冲击力巨大。警方经初步调查后，以危驾致死罪名拘捕涉案48岁姓赵的小巴男司机。

事故期间，亚皆老街往观塘方向近九龙城法院的部分行车线封闭，交通繁忙。西九龙总区交通部特别调查队第二队正跟进调查案件，警方呼吁任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 9062与调查人员联络。