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九龙城法院外红Van铲行人路初步20伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕

突发
更新时间：19:33 2026-06-28 HKT
发布时间：18:10 2026-06-28 HKT

九龙城今日（28日）下午发生夺命车祸。一辆红顶小巴驶至亚皆老街九龙城裁判法院大楼外时，突然失控撞破铁栏，冲上行人路，直撼大楼外的楼梯花槽。意外初步造成20人受伤，其中一名40多岁男途人昏迷送院，经抢救后不幸伤重不治。涉案小巴司机已被警方以涉嫌危险驾驶罪名拘捕，意外原因仍在调查中。

事发于亚皆老街九龙城裁判法院大楼外，今日（6月28日）下午5时许，一部红顶小巴意外撞破铁栏，冲上行人路，直撼大楼外楼梯花槽才停下。司机浴血被困，大批途人乘客受伤，热心市民见状上前救援。

相关报道：九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切从后硬食 路牌被撞断飞出

事件初步导致20人受伤，多部救护车接报赶至，救援人员在场分流急救伤者。据悉3男女伤势较严重，包括一名老妇；亦有一名40多岁男途人昏迷，被送往广华医院，可惜最终抢救无效不治。

现场所见小巴车头凹陷，挡风玻璃甩脱，车内一片狼藉，甚至亚皆老街的路牌亦被撞断，可见事发时冲击力巨大。据了解警方经初步调查后，以危驾罪名拘捕涉案小巴司机。

目前意外原因仍在调查。事故期间，亚皆老街往九龙城方向近九龙城法院的部分行车线封闭，交通繁忙。 

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