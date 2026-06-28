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惩教署「更生同行」回归杯室内足球邀请赛 协助在囚及更身人士建立自信

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更新时间：17:18 2026-06-28 HKT
发布时间：17:18 2026-06-28 HKT

惩教署今日(28日)于湾仔修顿场馆举行「更生同行」回归杯室内足球邀请赛，包括保安局局长邓炳强在内的一众主礼嘉宾、支持更生的机构代表、惩教署人员及青少年更生人士等人以球会友，透过足球运动传递「更生同行」的讯息，并庆祝香港特别行政区回归祖国29周年。

保安局局长邓炳强致辞时表示，足球是团队运动，取得好成绩需讲求合作，更生工作亦然，有赖社会各界「更生伙伴」的支持，大家共同协助更生人士重返社会。惩教署成立的「更生足球队」，过去半年让在囚及更生人士接受系统性专业训练，「踢波同做人一样，可能会受伤、犯规、被罚黄牌，但只要重新有积极正向嘅精神，一定有个更好嘅下半场。」

「更生同行」回归杯室内足球邀请赛由三项赛事组成，除了支持更生机构派队参与的支持机构邀请赛，亦设有表演赛，邓炳强亦亲自落场，带领「更生邀请队」与其他嘉宾、支持更生的机构代表、艺人、惩教署职员、「惩教先锋领袖」代表及青少年更生人士切磋球技，身体力行支持更生工作，最终在点球大战中不敌对手，。他于赛后表示「打咗场好波」，又希望在更生工作上「大家永远同行」。

另外，署方于去年底与香港游乐场协会合作成立「更生足球队」，安排专业足球教练提供足球训练课程，以及由社工跟进学员进度，透过足球运动重塑人生。今日亦是学员检验过去半年努力成果的大日子，与保安局辖下纪律及辅助部队的多支青少年制服团队进行足球比赛。

惩教署高级监督（更生事务）吴基恒表示，计划期望透过足球训练及多元化活动，协助在囚及更身人士建立自信，扩展自身正向社交网络，借此协助他们重新融入社会，改过自新。

香港足球代表队队长叶鸿辉和职业足球员梁冠聪曾指导并带领「更生足球队」队员进行训练。叶鸿辉指出，足球不但锻炼纪律，更强调合作，对更生人士日后重返社会、与性格各异的人协调合作有莫大帮助，而在训练过程中，学员表现投入积极，与普通球员无异。他勉励更生人士保持正面心态，面对挫折不要轻易放弃，「人生嘅『上半场』已经过去，但仲有好多嘢喺『下半场』可以改变，绝对可以逆转比赛。」

记者 麦键泷 梁国峰

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