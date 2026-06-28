警破香港仔避风塘游艇毒仓 拘3男女包括渔民 检1.8亿元可卡因年内最大宗

警方毒品调查科于上周五（26日）「国际禁毒日」深夜突击行动，成功在香港仔避风塘破获年内涉案金额最大的可卡因贩运案。警方根据情报分析及「锐眼计划」闭路电视支援，锁定一个海上藏毒仓库，在一艘小型游艇内检获241公斤砖状可卡因，市值高达港币1.8亿元。行动中共有2男1女（46至51岁）本地人士落网，包括贩毒集团主脑及骨干成员。警方相信，该个贩毒集团企图利用渔民作业航线掩护海路走私，行动已将该条毒品供应链连根拔起。

利用小型游艇藏毒 骨干住水上看守

警方毒品调查科行动组总督察林柏乔表示，根据大量情报分析，毒品调查科发现一个贩毒集团近日运送大批可卡因进入香港。他们利用本港沿海避风塘内的船只，作为毒品临时储存仓库，等待与本地买家接洽后，再将毒品流入香港市场销售。毒品调查科随即透过针对性情报分析，以及「锐眼计划」闭路电视支援下，成功锁定一艘停泊在 香港仔避风塘内的藏毒船只，并发现有贩毒集团骨干居住相邻船上，负责长期看守。

至上周五（6月26日）国际禁毒日的深夜，警方认为时机成熟，遂突击搜查两艘涉案船只，在其中一艘长约8米的小型游艇内，检获241公斤砖状怀疑可卡因，遂拘捕两名负责看守的贩毒集团骨干。涉案毒品市值约港币1.8亿元，是过去一年检获可卡因的涉案金额最大案件。

主脑住所藏200万元犯罪得益

同时，警方亦锁定集团主脑身分，当日突击搜查香港仔一住所，将主脑拘捕。警方在屋内检获涉案船只相关文件，以及大量现金、珠宝首饰、名表和名贵手袋，估计总值超过200万港元，相信均为贩毒所得的利益。

案中2男1女本地人（46至51岁）涉嫌「贩运危险药物」及「串谋贩运危险药物」等罪被捕，分别报称无业及渔民，正被警方扣查，稍后将被控相关罪名，案件将于周一（6月29日）在东区裁判法院提堂。

警：无论是海路、陆路或空路，贩毒皆是不归路

警方毒品调查科署理高级警司关骏轩指出，贩毒集团主脑及骨干均非常熟悉海路走私毒品，他们与海外毒品供应商有紧密联系；而且部分人有渔民背景，因此懂得利用渔民日常作业航线掩饰走私。警方形容这批毒品数量庞大，准备分销至本地市场，一旦流入社区后果不堪设想。警方相信，是次行动已将该集团的幕后核心成员以及整个毒品供应链连根拔起。

警方指出，虽然贩毒集团将试图毒品藏于避风塘船只中，企图增加调查难度，但最终只是不切实际想法。警方希望藉著此次在「国际禁毒日」反毒行动，警告所有不法之徒：「无论是海路、陆路或空路，贩毒皆是不归路。」无论毒贩利用何种新手法、新包装或新路线企图偷运毒品入境，警方都有能力及决心从多方位打击，阻止毒品流入本港。