最佳刑事调查队系列｜天眼线索一闪而过 大埔探员敏锐洞察 齐心侦破偷油案

警务处早前举行2025年度「总区最佳刑事调查队」颁奖礼，旨在弘扬警队人员的专业精神及团队合作，以持续提升警队整体服务质素。大埔警区刑事调查队第2队凭借卓越的团队表现及锲而不舍的专业精神，荣获「总区最佳刑事调查队」殊荣。该团队于去年侦办一宗燃油盗窃案件时，面对现场线索匮乏及行车记录仪画面极度模糊等重重困难，仍能展现敏锐洞察力，从车辆一闪而过的商标细节入手，顺藤摸瓜，最终成功锁定并拘捕一名疑为经营非法油站的偷油疑犯。团队主管侦缉督察石家辉表示，刑事侦查工作犹如一场与时间竞逐、考验体力与意志的持久战，今次获奖全赖队员之间的互信互助和共同进退的团队精神。

事发于去年某日一个清晨，大埔警区刑事调查队第2队接获一名司机报案，指泥头车油缸内的燃油被洗劫一空，团队成员随即展开调查，然而调查的起步并不容易，他们只能即场在手掌大小的行车记录仪上寻找线索，且片段极为模糊，无法看清可疑车辆的车牌。

侦缉警长杨远明及侦缉警员温格岚分享道：「一旦放弃，关键证据便可能随之流失。我们始终抱持『追到天涯海角都要追』的决心，这正是刑侦人员的使命与责任。」面对画面模糊的关键片段，人员反复定格、重播，锲而不舍地从细节中寻找突破口，最终凭借细心与耐性，在画面中寻获一个车身上细小的商标。二人指出，案件调查工作并非每次都能在理想的环境下进行，如何在困境中灵活变通、迎难而上，正正体现刑事调查工作的核心价值与专业能力。

小队人员凭借在案件调查和团队协作表现出色，获颁「总区最佳刑事调查队」奖状。

团队随即展开深入分析与追查，顺藤摸瓜锁定元朗一间租车公司，并运用纯熟的调查技巧，成功令公司负责人回忆起涉案男子的外貌特征。在租车公司的协助下，人员透过车载定位系统，迅速锁定目标车辆停泊于荃湾区。当日下午3时，团队赶赴荃湾一处露天停车场部署埋伏，直至晚上约8时，天色转暗，目标男子终于现身取车。埋伏多时的探员随即果断行动，将其当场拘捕，并于涉案车辆内检获两大桶怀疑被盗燃油，以及油泵、油管等偷油工具，相信是涉及非法油站，企图以不法手段取得燃油作贩卖用途。

侦缉督察石家辉特别提醒市民，非法加油站往往欠缺符合安全标准的消防设备，一旦发生燃油泄漏甚至起火，后果不堪设想，呼吁市民切勿光顾来历不明的加油站，如有怀疑，应立即报警求助。

虽成功将疑犯拘捕，但调查工作并未止步于此。石家辉提到，拘捕行动只是刑侦工作其中一环，当晚人员协助消防处人员抽走并检取涉案燃油，随后又马不停蹄押解疑犯进行搜证工作，处理完证物并将疑犯带回警署时，已是翌日的清晨时分，短暂小憩后，下午也要继续为疑犯录取口供，可见刑侦工作不但要与时间竞赛，对体力与意志更是莫大考验。

他笑言，面对繁重工作，能够甘苦与共的拍档成为彼此最重要的支撑。对于团队荣获「总区最佳刑事调查队」，他认为这是整支队伍并肩作战、互信互助的成果。「大家一条心，没有阶级之分，共同进退。值日队的工作或许只是警务生涯中的一段历程，但能够一起成为总区最佳，实在难能可贵。」

大埔警区刑事调查队第2队人员对刑侦工作的投入不限于当值期间，例如在2024年10月，人员接手调查一宗餐厅女员工离职时涉嫌「穿柜桶底」盗走公司款项的案件后，曾多番努力追查疑犯去向，更多次前往其住处调查，惟对方于犯案后早已销声匿迹，于是将她列入通缉名单。其后，负责队内文书工作、需经常审视队内案件调查进度的侦缉女警员周令妃，因常看见餐厅经理提供的疑犯照片，其特征已烙印在脑海中，及后某日正值全队放假，她相约朋友在尖沙咀一间餐厅用膳，竟发现苦觅未获的通缉犯正在同场用膳，「第一反应除了惊讶，就是绝不能放过她。」

周令妃随即通知团队成员，原本放假的队员极速「归队」，义无反顾地立即中断休假赶往支援，更「齐上齐落」一起处理案件后续程序。拥有超过20年刑侦工作经验的侦缉警长梁铭桥坦言，「刑侦工作是持久战，有时下班了，思绪却仍停留在案子上，或记挂明早开工要准备的工作，一众同事都是希望尽心尽力做好工作。」

他透露，疑犯被捕时并未反抗，反而流下眼泪，及后更向人员致谢，表示自己不需要再提心吊胆，「因一时贪念犯案，之后每天活在罪恶感与恐惧中，将她拘捕，某程度上也是在帮人，帮她放下了心头大石，让她有机会改过自新，重新做人。」

回想这段休班期间破案的经历，周令妃感言：「CID工作确实有挑战性，往往要随时候命，但当侦破案件、做好工作，就能得到无法言喻的满足感。」

记者 麦键泷

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