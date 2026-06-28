男童练跑猝死│死者没长期病 儿科医生：不排险患脑或心脏隐疾致死

将军澳运动场于昨日（27日）下午5时许发生男童练跑猝死事件。一名11岁姓曾男童在教练指导下完成热身，之后跑完400米坐在地上，未几出现呕吐并失去知觉。教练即时为男童急救，惟他经送院后终告不治。有儿科医生认为男童因中暑死亡的可能性较低，不排除男童本身患有先天性心脏或大脑隐疾而不知，因运动期间引发突发性心律不正或脑血管爆裂，导致死亡。

儿科医生陈以诚。资料图片

儿科医生陈以诚。资料图片

据悉，涉事男童没有长期病患，健康良好，自今年4月开始每星期进行跑步训练。儿科医生陈以诚指出，男童由教练训练跑步，相信具有一定潜质，本身体格及运动量未必差；加上以11岁之龄，适应力亦较强。而根据天文台资料，昨午事发时，将军澳区的气温约为28.8度，相对湿度84%，陈医生直指天气不算太热，跑400米的路程不算长，男童的情况不似中暑引发热衰竭症状。

陈医生分析称，不排除男童患有先天性心脏病或脑部毛病而不自知，运动期间出现心律不正或脑出血死亡。他解释，心律不正或心肌肥大等都可以令心脏阻塞，引致突然死亡；而11岁的小童亦可能会发生，更可以是全无先兆，需要做心电图或超声波才可检查出来。此外陈医生续解释，若然脑部有先天性血管瘤、血管壁变薄等问题，可能因运动期间出现脑血管爆裂，引致死亡。

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