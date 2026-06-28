珍惜生命｜旺角男行人天桥危站 消防开气垫戒备 游说后返回安全位置
更新时间：05:02 2026-06-28 HKT
发布时间：05:02 2026-06-28 HKT
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旺角发生怀疑企图跳桥事件。今日（28日）凌晨约2时，一名男子于旺角道横跨弥敦道行人天桥攀出外侧，危站于边缘位置，期间疑有饮酒及吸烟。警方及消防接报赶至现场，消防在地面打开救生气垫戒备，并封闭附近一带道路。救援人员其后在场展开游说。
经一轮劝说后，男子最终自行返回天桥安全范围，并由救护车送往医院作进一步检查。
据了解，男子疑受感情问题困扰。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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