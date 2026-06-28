珍惜生命｜旺角男行人天桥危站 消防开气垫戒备 游说后返回安全位置

旺角发生怀疑企图跳桥事件。今日（28日）凌晨约2时，一名男子于旺角道横跨弥敦道行人天桥攀出外侧，危站于边缘位置，期间疑有饮酒及吸烟。警方及消防接报赶至现场，消防在地面打开救生气垫戒备，并封闭附近一带道路。救援人员其后在场展开游说。

经一轮劝说后，男子最终自行返回天桥安全范围，并由救护车送往医院作进一步检查。

据了解，男子疑受感情问题困扰。

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