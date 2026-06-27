专拣影相做运动市民落手 偷信用卡大额签帐涉款200万元 盗窃集团4骨干被捕

有盗窃集团在公众场所物色目标，趁受害人将财物放在旁边进行拍照或做运动时，盗取银包内的信用卡，之后交予同党进行大额签帐。该集团涉及12宗案件，损失金额达港币200万元，警方经调查后以涉嫌盗窃及欺骗手段取得财产拘捕集团的3男1女骨干成员。

西区警区刑事部今年5月至6月期间，留意到港岛发生多宗盗窃信用卡案件，失窃的信用卡被利用进行高额签帐。警方经深入调查及情报分析，成功锁定一个信用卡盗窃集团，集团主要在公众场所，物色将私人财物放在一旁进行其他活动，例如拍照或做运动的市民。

集团成员趁事主不为意时，偷取银包内的信用卡，再将银包及其他财物放回原位，令到事主难以察觉。得手后，集团成员会迅速将偷来的信用卡交予同党，并在短时间内到港九不同地方进行高额签帐，包括购买名牌手袋、二手游戏卡及海味等，每次签帐可高达数十万元。

西区警区重案组高级督察郭愉勤交代案件。

警方一连两日（26日至27日）展开行动，拘捕盗窃集团的3男1女骨干成员，年龄介乎32至61岁。他们牵涉最少12宗相关案件，总损失金额达港币200万元。警方相信今次行动已成功瓦解一个近期活跃的信用卡盗窃集团。案件目前仍然调查中，不排除会有更加多人被捕。

警方呼吁市民提高警觉，妥善保管自己的个人财物，留意袋口及摆放位置，尤其身处在人多挤迫的地方，应确保自己的个人财物放在视线范围内或安全的地方。如发现财产被盗取，应立刻通知警方及保存相关的资料。同时，如信用卡被人盗用或遗失，应尽快通知发卡银行并且报失，同时应设定交易提示，例如短讯通知，以便尽快发现异常的交易。