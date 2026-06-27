惩教署AI禁毒片惹争议下架重剪 「快速现形版」发布不足半日再下架

惩教署趁昨日（26日）「国际禁毒日」，推出一段禁毒宣传短片《Obsession 糖衣陷阱》，利用AI人工智能生成「女团MV」，但被质疑有宣传毒品的反效果，需要下架重新剪辑。惩教署表示，高度重视网民对短片表达手法的意见，强调新版本已用最大篇幅说明毒害，避免误会。今次短片由署方编制内专责多媒体制作及管理社交平台的人员负责，不涉及额外公帑，未来会继续检视及改善宣传策略。不过，至今日（27日）傍晚时份，有关禁毒宣传短片的「快速现形」版本亦在惩教署的社交平台下架。

短片以AI人工智能技术制作，原版本将可卡因、大麻、冰毒及依托咪酯（旧称「太空油」）等4种常见的毒品拟人化，化身成女团成员载歌热舞。在片段开始半分钟，「女团成员」逐一介绍毒品的特性，直到片段后半部份，4人变成4名形容枯槁的男子，旁白讲述毒品的祸害，呼吁大家不要被「糖衣包装」欺骗。

影片引起市民讨论，质疑有宣传毒品的反效果，惩教署随即将片段重新剪辑再上架，推出「快速现形」版本，希望在黄金十秒内即时撕破毒品的美丽糖衣，强调初衷是希望市民切勿被毒品的谎言所蒙骗。

惩教署今日凌晨将片段重新剪辑再上架，推出「快速现形」版本，希望在黄金十秒内即时撕破毒品的美丽糖衣。

惩教署：相关制作不涉及额外公帑

惩教署回复《星岛头条》查询时表示，该短片以AI技术制成，其原意为希望透过受年轻人欢迎的手法，说明毒品是以糖衣包装的毒药，提醒年轻人切勿受其引诱。另外，惩教署亦表示高度重视网民对短片表达手法的意见，随即重新剪辑该短片，尽快以最大篇幅说明毒害，以避免误会。由于该短片所有事宜均由惩教署编制内专责多媒体制作及社交平台管理的人员负责，故此相关制作并不涉及额外公帑。惩教署指未来会继续检视及优化宣传策略，以更有效地于社交平台做好宣传工作。