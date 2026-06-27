有片｜鲤鱼门新码头内地汉失足堕海 市民合力救起 网民：有爱就有力量

今（27日）午网上流出一条短片，一名男子在鲤鱼门新码头堕海，热心人士纷纷伸出援手，碍于事主身形肥胖，又不能靠长满蚝壳的石柱借力，一度施救无果，有市民抛出救生水泡及船缆给事主，最终合力将他救上岸。

据了解，事主操普通话，相信是内地游客，当船靠近鲤鱼门新码头时，他不小心失足堕海，船上乘客及岸上市民大惊，事主马上抓住船缆，两名岸上男子合力拉他上岸，惟事主体重不轻，多次失败：「唔好郁」、「蚝壳好利」。

有市民递给他水泡，「个手穿埋过去，唔驶惊」，碍于岸边蚝壳太多，有市民建议将他拖往石滩上岸，但因船缆过短无果，其后再将他拖往岸边，最终合众人之力，将他救上岸。

网民表示：「有爱就有力量香港地香港人，无论你是谁都会伸出」、「若不是有那些蚝壳就好办。有蚝壳一不小心就受伤。」、「感恩香港人」、「香港人就系香港人」。