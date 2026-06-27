Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜鲤鱼门新码头内地汉失足堕海 市民合力救起 网民：有爱就有力量

突发
更新时间：19:09 2026-06-27 HKT
发布时间：19:09 2026-06-27 HKT

今（27日）午网上流出一条短片，一名男子在鲤鱼门新码头堕海，热心人士纷纷伸出援手，碍于事主身形肥胖，又不能靠长满蚝壳的石柱借力，一度施救无果，有市民抛出救生水泡及船缆给事主，最终合力将他救上岸。 

据了解，事主操普通话，相信是内地游客，当船靠近鲤鱼门新码头时，他不小心失足堕海，船上乘客及岸上市民大惊，事主马上抓住船缆，两名岸上男子合力拉他上岸，惟事主体重不轻，多次失败：「唔好郁」、「蚝壳好利」。

有市民递给他水泡，「个手穿埋过去，唔驶惊」，碍于岸边蚝壳太多，有市民建议将他拖往石滩上岸，但因船缆过短无果，其后再将他拖往岸边，最终合众人之力，将他救上岸。

网民表示：「有爱就有力量香港地香港人，无论你是谁都会伸出」、「若不是有那些蚝壳就好办。有蚝壳一不小心就受伤。」、「感恩香港人」、「香港人就系香港人」。

 

最Hit
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
01:13
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
即时中国
6小时前
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
6小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
9小时前
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
影视圈
14小时前
张曦雯吴卓羲戏假情真惊爆恋情？晒新猫「冬菇」误泄蜜疑同居 二人暧昧互动早有迹可循
张曦雯吴卓羲戏假情真惊爆恋情？晒新猫「冬菇」误泄蜜疑同居 二人暧昧互动早有迹可循
影视圈
10小时前
将军澳运动场11岁男童跑完400米后呕吐晕倒 送院抢救后不治
突发
2小时前
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
生活百科
11小时前
慈心女救受困乌鸦竟缔结友谊 连日「收礼」兼有「衞队」随行
慈心女救受困乌鸦竟缔结友谊 连日「收礼」兼有「衞队」随行
趣闻热话
11小时前
吴卓羲张曦雯传拍拖丨吴卓羲被封「花旦杀手」 激吻官恩娜、传获阿佘赠车 张馨予床照最轰动
吴卓羲张曦雯传拍拖丨吴卓羲被封「花旦杀手」 激吻官恩娜、传获阿佘赠车 张馨予床照最轰动
影视圈
7小时前
药物回收计划｜屋企过期药/药余可以点处理？万宁设75个回收药物点 即睇可回收药物种类
药物回收计划｜屋企过期药/药余可以点处理？万宁设75个回收药物点 即睇可回收药物种类
食用安全
2026-06-26 13:00 HKT