趁屯门工厦保安松懈 用筷子夹信偷8000元支票 警拘无业男女

屯门有工厦日前发生盗窃案，3名男女用筷子从信箱偷走多封信件，警方经调查后拘捕两名男女。警方指有受害人的支票被偷走，之后更被兑现，损失约8000元，正追缉在逃的男同党。

警方昨日（26日）接获市民报案，指在网上群组发现屯门一幢工厦有3名可疑人物偷取信件。报案人随即联络相关客户，确认客户较早前已经寄出两张支票，金额分别为8000元及800元，但报案人至今仍未收到该两张支票，其后确认其中一张支票已被兑现，遂怀疑支票已被人盗取。

警方展开深入调查，翻查工厦的闭路电视纪录，并在区内进行情报收集及分析，成功锁定3名涉案人士，包括两男一女，并于昨日拘捕其中2名男女涉嫌「盗窃」，年龄分别为53岁及33岁，报称无业。他们现正被通宵扣查，警方正调查其犯案动机、是否涉及其他同类案件，并追捕另一名在逃人士。

警方初步调查显示，3名涉案人士在清晨时分，趁保安松懈期间，女子用筷子夹取工厦信箱内的信件，之后交予男同党拆开信件，并将支票取走将其兑现。事件中一张支票被兑现，令受害人损失8,000元。

警方呼吁市民以及保安人员应留意信箱是否有被干扰的痕迹，以及留意信箱附近有没有可疑人士出现。如有邮寄支票但很久仍未收到，可以致电银行查询，确认支票是否已被兑现。如有任何怀疑，可致电36615852主动联络屯门警区刑事调查队第9队。

屯门警区刑事调查队督察李嘉诚交代案件。黄文威摄

据了解，被捕的两名男女居于案发现场附近，怀疑留意到涉事工厦的保安松懈于是犯案，而被盗取的支票为公司支票。

日前社交平台流传一段长约4分钟的影片，片中见到3名男女在清晨时份于屯门恒威工业中心B1座大堂的信箱偷信，其中一名身穿黑色上衣的女子用筷子伸入信箱夹出多封信件，之后交予同党检视，手法非常纯熟。同党其后将部份信件取走，其余则放回信箱。