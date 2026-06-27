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防水工程保养3年 收钱后冇影 职员虚假商品说明被判罪成

突发
更新时间：13:59 2026-06-27 HKT
发布时间：13:59 2026-06-27 HKT

一名防水工程公司的职员因应用虚假商品说明于防水工程服务，违反《商品说明条例》（《条例》），昨日（26日）在西九龙裁判法院被裁定罪名成立，被判处监禁四个月，缓刑3年，以及罚款2000元。

香港海关于去年5月接获举报，指一间防水工程公司的职员涉嫌以不良营商手法提供防水工程服务。

海关调查发现该防水工程以灌入防水物料方式进行，并按公斤计重收费，最终索价4.5万元。该职员向顾客作出虚假声称，表示完成防水工程后会提供三年免费保养。然而防水工程完成后原有渗漏问题持续，该职员则失去联络。最终，该职员及涉案商户均无履行承诺向顾客提供保养服务。

海关欢迎法庭的裁决，相信有关判刑能对业界不良分子作出清晰明确的警示。海关一直关注各行各业的不良营商行为，如发现任何人或商户违反《条例》，必定果断执法，绝不姑息任何违法行为。

海关提醒商户必须遵守《条例》的规定。消费者于购买服务时，应光顾信誉良好的商户，并保留交易单据及合约等文件，若日后需作出申诉，可作为重要凭证。
根据《条例》，任何人在营商或业务过程中将虚假商品说明应用于任何服务，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁5年。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户。（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑违反《条例》的事宜。

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