珍惜生命│大窝口邨男子高处堕下倒地 当场不治
更新时间：11:39 2026-06-27 HKT
发布时间：11:39 2026-06-27 HKT
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今（27日）早上9时54分，葵涌大窝口邨富强楼一名男子从高处堕下，倒卧地面，救护员接报到场，经检验后事主已证实当场身亡。 据悉，死者年约80岁。警方正调查其堕楼原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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