警务处处长周一鸣率团访问比利时安特卫普 加强双方警务合作

警务处处长周一鸣于6月23日至26日率领代表团访问比利时安特卫普，参观当地警察局多个单位。是次访问旨在加强双方在警务工作的合作，并深化现代执法科技应用方面的交流。

访问期间，代表团拜会安特卫普警察局局长Serge MUYTERS、副局长Glenn VERSPEET、行动总监Carlo NEYT、情报及创新部副主管Geert VAN HERBUGGEN、国际关系暨礼宾事务主管 Karl HEEREN及其他官员。



代表团透过实地考察，深入了解安特卫普警政运作情况。安特卫普作为比利时全国超过一百七十个地方警区之一，该市警政部门于近十年整合架构与资源，成立崭新科技部门，研发适用于警队内部之科技措施，并融入现代警务工作与训练模式之中，借以推动整体比利时警政发展。同一时间，代表团亦与安特卫普警方就人工智能于犯罪趋势分析方面之应用进行深入交流。双方探讨如何由传统接报后的应对模式，转型为更具前瞻性的主动预防策略，提升警务效能与风险管理能力。



代表团亦参观当地警方崭新科技设施，包括虚拟实境训练中心，用以训练警务人员应对各类突发情况。代表团同事并与当地警队技术人员交流，了解如何整合大数据资料，分析罪案趋势及罪恶黑点，并配合日常警务人员的部署安排，以善用人力资源，提升打击成效及遏止罪案。处长亦向对方介绍香港警务处在智慧警政方面的相关措施，分享警队如何透过科技提升行动效率及服务质素。



此外，代表团到访安特卫普市政厅，礼节性拜会署理市长Elizabeth VAN DOESBURG。会面期间，双方重申两地警队加强合作的重要性，尤其在推动现代警务科技发展方面深化交流。



双方均表示，期望在人工智能应用、培训合作及科技创新等范畴进一步加强合作，共同应对新形势下的警务挑战。