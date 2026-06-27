珍惜生命｜56岁男子启德一地盘自缢　当场证实不治

昨日(26日)晚上9时55分，警方接获一名女子报案，指与其姓余(56岁)父亲失去联络，怀疑他企图自杀。

救援人员其后在启德沐和街8号一地盘发现男事主，他以一条尼龙绳自缢，消防将其解下，证实他已气绝身亡。警员于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service