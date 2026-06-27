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珍惜生命｜朗屏邨6旬汉留遗书堕楼 当场气绝

突发
更新时间：01:49 2026-06-27 HKT
发布时间：01:49 2026-06-27 HKT

周五（26日）下午3时22分，元朗朗屏邨雁屏楼一名63岁黎姓男住户，被途人发现倒卧在大厦对开空地，怀疑从高处堕下。救护人员到场后，证实他已当场气绝身亡。

警员在现场检获一封遗书，相信男事主因病厌世轻生，并从大厦一梯间堕下，案件目前列作「有人从高处堕下」程序处理。

 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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