珍惜生命｜朗屏邨6旬汉留遗书堕楼 当场气绝

周五（26日）下午3时22分，元朗朗屏邨雁屏楼一名63岁黎姓男住户，被途人发现倒卧在大厦对开空地，怀疑从高处堕下。救护人员到场后，证实他已当场气绝身亡。

警员在现场检获一封遗书，相信男事主因病厌世轻生，并从大厦一梯间堕下，案件目前列作「有人从高处堕下」程序处理。

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