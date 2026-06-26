猎人书店涉煽动｜黄文萱及其丈夫获准保释候查 7月下旬报到

警务处国家安全处人员6月24日突击搜查深水埗「猎人书店」，拘捕两名分别32及31岁本地男女，涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「出于煽动意图作出具煽动意图的作为」罪，该女子另涉嫌洗黑钱罪被捕，警方于现场检取一批具煽动意图的物品、书籍和涉案文件。据悉，被捕人士为「猎人书店」负责人、已解散的公民党前区议员黄文萱及其姓麦丈夫。警方今日（26日）表示，两名被捕男女已获准保释候查，须于七月下旬向警方报到。

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消息指，两人于店内出售及展示具煽动意图的刊物，亦不时举办以青少年及学生作为目标对象的讲座及分享会，包括煽动他人引起对香港特区政府、司法机构及执法部门的憎恨。而黄文萱同时牵涉洗黑钱，涉嫌曾收取多笔数以十万计疑似来自外部政治势力的可疑款项。

警务处国家安全处人日前突击搜查深水埗「猎人书店」。资料图片

据知，该书店不定期以举办「生命图书馆」和「生涯规划」等文化活动作幌子，向参与活动人士包括青少年和学生灌输仇恨政府的意识。有学校更因而被误导而带领学生参与活动。自六月中旬起，该书店便联同「关注学童自杀学生联席」，举办名为「我们为何对世界失望」的展览，但当中的活动展板竟然写有「只有暴政」、「光时」等字句，把自杀成因隐喻扣连上仇恨香港政府和国家身上，而展板贴上多张不同颜色的便条纸，设计令人联想起「黑暴」期间的连侬墙。

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