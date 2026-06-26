国际禁毒日｜暑假将至 警连续两月加强中区执法 打击毒品保护青少年

中区警区将于暑假期间（6月26日至8月30日）在区内展开代号为「汇流」的保护青少年及打击毒品行动，重点针对娱乐场所及青少年安全问题，并全面打击毒品相关罪行。

今日（6月26日）适逢「国际禁毒日」，中区警区总督察（刑事）熊斯达署理总督察，联同中西区扑灭罪行委员会副主席叶俊贤及委员、保安局禁毒处义工团主席王灿荣及团队、惩教署爱群义工团塘福惩教所分队惩教事务高级监督简文杰及团队，种族共融教育及福利协会义工团创办人白俊达及团队、以及中区少年警讯，到兰桂坊一带向市民派发防罪及禁毒宣传单张，提醒大家保持警觉，远离毒品，同时亦提醒市民观看世界杯赛事时，切勿参与非法赌博。

警方表示，鉴于近年网上贩毒及青少年滥药问题持续受到关注，不法分子透过社交平台及速递渠道贩运毒品，并利用青少年心智未成熟及急于求职等弱点，诱骗他们参与贩毒活动。自去年暑假起，中区警区已联同港岛总区及相关部门展开「汇流」行动，重点打击区内贩毒活动，尤其针对含有依托咪酯的毒品及成分不明的电子烟产品。

今年首六个月，区内共录得37宗涉及毒品罪行的案件，拘捕36名男子及5名女子（15至63岁），涉嫌「管有危险药物」、「贩运危险药物」等罪名。其中14宗案件发生于临近暑假前的5至6月期间，由中区警区探员主动展开扫毒行动侦破。相关案件涉及透过网上平台交易毒品，检获多款毒品，包括不同类型的大麻产品、可卡因、毒邮票，以及含有依托咪酯的电子烟弹。警方相信有关行动已有效打击区内毒品供应链，未来将继续以情报主导方式加强执法力度。

除积极打击毒品交易外，警方亦联同相关部门在区内同步展开防罪宣传及禁毒教育活动，提升青少年的守法意识及自我保护能力。

此外，警方亦重点打击向未成年人士售卖或供应酒精饮品的违法行为。警方指出，青少年自制能力较弱，饮酒后警觉性下降，容易增加成为盗窃及性罪行受害人的风险。行动期间，警方将不定时突击巡查酒吧、食肆及娱乐场所，严厉执法，同时在街头的青少年聚集热点及高风险地点加强高姿态巡逻，以堵截相关违法活动。

警方同时关注青少年滥用电子烟的情况。近年市面出现掺杂依托咪酯或大麻成分的另类吸烟产品，对青少年构成潜在风险。警方提醒，禁止在公众地方管有指明另类吸烟产品的规定已于2026年4月30日生效。任何人在公众地方管有电子烟、烟油、烟弹、加热烟或草本烟等产品，均属违法，可被处以定额罚款港币3000元；如产品含有大麻或依托咪酯等受管制成分，将根据《危险药物条例》提出检控。

警方呼吁青少年外出娱乐或聚会时保持警觉，拒绝接受陌生人提供的香烟、电子烟或饮品；暑期求职前应核实雇主身份及工作性质，切勿因高薪诱惑而误堕法网。同时，家长应多关心子女的暑期动向及社交圈子，留意是否携带电子烟、出现情绪突变或作息异常等情况，及早引导及提醒。警方强调，根据《危险药物条例》，贩运危险药物属极严重罪行，一经定罪，最高可被判终身监禁及罚款五百万港元，市民切勿以身试法。