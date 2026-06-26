大埔那打素急症室护士遇袭 居港69岁韩裔妇被捕 疑涉不满等候过久

大埔那打素发生袭击医护事件，一名女病人被捕。警方于6月24日下午6时许接报，表示当日较早时一名妇人求医期间，在急症室怀疑不满等候时间长，因而情绪激动，袭击一名护士的背脊。警方其后到场调查，以「普通袭击」罪拘捕涉案的69岁持香港身分证韩国裔妇人。目前被捕人获准保释候查，须于7月下旬再向警方报到。

目前被捕人获准保释候查，须于7月下旬再向警方报到。资料图片

大埔那打素医院今日（6月26日）表示，当日下午该院一名护士在急症室工作期间遇袭，病房职员和保安人员随即到场支援及报警求助。该名护士背部受伤，在该院急症室接受治疗后已经出院。警方其后在本院拘捕一名病人，怀疑与案件有关。

医院强调非常关注事件，已透过早期事故通报系统向医院管理局总办事处呈报。院方向受伤护士致以深切慰问及提供所需支援，亦强烈谴责有关暴力事件，对工作间暴力「零容忍」，定会严肃跟进及全力配合警方调查。医院指出，一向十分重视员工的安全，有既定措施和指引，预防发生暴力事件，呼吁病人应配合医护人员指示。

医院已透过早期事故通报系统，向医院管理局总办事处呈报事件。资料图片